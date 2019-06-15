В Чемодановке опознаны 12 участников массовой драки

В Чемодановке 12 человек опознаны как участники массовой драки, из-за которой погиб человек. Такое заявление сделал врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун во время совещания под председательством губернатора Ивана Белозерцева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пензенской области.

Во время совещания Иван Белозерцев сообщил, что на прошедшем накануне народном сходе, участие в котором приняли полторы тысячи человек к нему поступило множество претензий от граждан по совместному проживанию в селе. Все претензии будут проверены и учтены. В рамках закона будут проведены необходимые мероприятия.

Добавим, что на совещании губернатор рекомендовал временно приостановить продажу алкоголя в селе и еще раз подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Напомним, вчера на народный сход около полутора тысяч жителей Чемодановки вышли после драки между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Ранее они были переквалифицированы. СУ СК РФ по Пензенской области сообщало троих задержанных.

Участие в народном сходе принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.