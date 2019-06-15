Курганское отделение КПРФ назвало своего кандидата в губернаторы

Курганское отделение партии КПРФ выдвинуло кандидатуру депутата курганской гордумы Якова Сидорова для участия в выборах губернатора Тюменской области. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил депутат Курганской областной думы от КПРФ Василий Кислицын.

"Конференция состоялась при хорошем кворуме. Принято решение о выдвижении Якова Сидорова", - рассказал парламентарий.

Документы в избирком кандидат от коммунистов предоставит в ближайшее время.

Напомним, выборы губернатора Курганской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.Такое постановление приняли депутаты Курганской областной думы 4 июня. Помимо выборов главы региона курганцы будут выбирать новый состав городской думы VII созыва.

Отметим, что временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков пойдет на выборы главы региона самовыдвиженцем. Он уже подал документы и сейчас ему необходимо собрать не менее 3 тыс. 521 подписей и пройти муниципальный фильтр. "Единой России" заявили о поддержке кандидата. От ЛДПР на выборы пойдет депутат областной думы Юрий Ярушин.