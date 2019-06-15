Бари Алибасову предложили пройти реабилитацию в Казахстане

Власти Казахстана предложили помощь в реабилитации продюсера Бари Алибасова, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора Бари Алибасова и группы "На-На" Вадима Горжанкина.

Семья Алибасова рассматривает предложение о реабилитации продюсера в одном из санаториев Казахстана, который находится в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации есть вертолетное сообщение.

Отметим, что Бари Алибасов родился в Казахстане и провел там свое детство и юность. Сейчас артист проходит комплексное обследование в НИИ им. Склифосовского.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил по ошибке жидкость для прочистки труб. У него химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка. Врачи ввели продюсера на несколько дней в медикаментозную кому, после которой он некоторое время ничего не помнил.