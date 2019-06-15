Яшин пользуется покровительством полицейских, чтобы знать все о действиях волонтеров конкурирующих штабов в своем округе?

Муниципальный депутат по Красносельскому району Илья Яшин – человек широких взглядов и с большим кругом общения. Он старательно работает на то, чтобы использовать этот ресурс для своей медийной поддержки. Но некоторые связи оппозиционного политика и «борца с коррупцией» могут вызвать неоднозначную реакцию у сторонников. Например, telegram-канал «Шавки Красовского», пишущий о политической и околополитической жизни столицы, сообщил, что Яшин активно пользуется в своем районе защитой полиции. Но не как все прочие граждане, а в особом режиме, за довольно скромное вознаграждение в 200 тыс. рублей.

Если верить источнику канала, за эти деньги полицейские предупреждают Яшина, если на территории его округа (он избирается по 45 округу столицы, который включает Красносельский, Басманный, Мещанский районы и Сокольники) появляются «чужие» агитаторы или волонтеры.

Упомянутый в посте старший сержант Артур Джаппаров действительно числится в составе ОУУП в Красносельском районе, в должности участкового уполномоченного, так написано на сайте управы Красносельского района.

В том же отделе и в той же должности работает его старший коллега, лейтенант Рушан Умяров.

Автор записи в тг-канале утверждает, что эти стражи порядка работают под началом майора полиции Владимира Волченко, правда, сведений о нем на сайте нет. Однако оппозиционера Илью Яшина якобы замечали в его компании – мужчины выпивали и общались вполне неформально. Майору Волченко молва приписывает не очень красивые истории, чуть ли не «крышевание» адресов с проститутками, но этого «честный оппозиционер» Яшин, судя по всему, предпочитает не замечать. Или напротив, замечает достаточно часто, чтобы иметь возможность использовать полицейских в своих целях.

Илья Яшин недавно сообщил в фейсбуке, что «случайно встретил, поймал за руку и отвел в участок» сборщицу Елену, которую наняли якобы его конкуренты за место в Мосгордуму по округу. По версии Яшина, сборщицу прислала ему член Союза добровольцев Донбасса Мария Коледа, специально, чтобы его дискредитировать и заставить выйти из гонки. Сама Коледа, которая тоже недавно сообщила о планах идти в Мосгордуму, разоблачила ложь Яшина – сборщица даже не знала, от кого именно она работает. Возможно, случайная встреча была вовсе не случайной, ведь, по идее, знакомые полицейские могли аккуратно подыграть Яшину в этом спектакле: многие заметили, что тот готовится уйти из гонки так как понимает, что вряд ли соберет нужные пять тысяч подписей, но хочет сделать это без потерь для репутации и необходимости отчитываться за уже потраченные деньги на кампанию. А лучше всего для такого предстать в глазах общественности жертвой провокации.