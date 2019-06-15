Ущерб от повреждения забора в сквере в Екатеринбурге оценили почти в миллион рублей

"Храм Святой Екатерины" оценил ущерб от повреждения забора во время "скверных протестов" в 923 тыс. 205 руб. Об этом сообщил в своем Facebook адвокат Дмитрий Палтусов.

По словам юриста, 17 мая было возбуждено уголовное дело по умышленному причинению ущерба.

"Помогал допрашиваться программисту, победителю олимпиад и просто классному парню Арсению", - сообщил он, добавив, что виноватыми, скорее всего, окажутся "школьники, студенты и учителя астрономии".

Напомним, "скверные протесты" у театра драмы в Екатеринбурге прошли с 13 по 19 мая. Сетчатый забор установили 13 мая. В тот же день протестующие раскачали ограждение и опрокинули его. На следующий день ситуация повторилась: противники строительства храма порвали забор и скинули оторванные части в Исеть. После - на площадке был построен другой забор - покрепче.

В конечном итоге, в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин. Он предложил провести опрос, чтобы узнать мнение жителей о строительстве храма. Предварительно, стоимость проведения опроса оценили в 13 млн руб. Забор демонтировали.