12 Октября 2020
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Политика Курганская область Уральский ФО
Юрий Ярушин ЛДПР (2016) | Фото: Накануне.RU

ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Курганской области

Курганское отделение партии ЛДПР выдвинуло кандидатуру депутата областной думы Юрия Ярушина для участия в выборах губернатора Курганской области. Об этом Накануне.RU сообщил сам Юрий Ярушин.

Документы в избирком кандидат от либерально-демократической партии предоставит в ближайшее время.

Напомним, выборы губернатора Курганской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.Такое постановление приняли депутаты Курганской областной думы 4 июня. Помимо выборов главы региона курганцы будут выбирать новый состав городской думы VII созыва.

Отметим, что временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков пойдет на выборы главы региона самовыдвиженцем. Он уже подал документы и сейчас ему необходимо собрать не менее 3 тыс. 521 подписей и пройти муниципальный фильтр. "Единой России" заявили о поддержке кандидата

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ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Курганской области

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Теги: ЛДПР, Юрий Ярушин, выборы губернатора Курганской области



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