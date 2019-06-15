Летчики-испытатели воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 будет воссоздан летчиками-испытателями в самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Жуковском, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Будет в точности повторен заход на посадку и действия экипажа по данным, зафиксированным самописцами. Возможно, это поможет специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы, сообщает издание. При этом официальных просьб о реконструкции полета пока не поступало.

Как сообщало Накануне.RU, катастрофа произошла 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета.

Известно, что в самолет попала молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Экипаж принял решение садиться. Во время жесткого приземления начался пожар, охвативший заднюю часть борта. Во время эвакуации пассажиры задних рядов не смогли выбраться и погибли. Всего катастрофа унесла жизни 41 человека (40 пассажиров и бортпроводник). Всего на борту находилось 78 человек.

Напомним, ранее МАК опубликовал 100-страничный предварительный отчет о расследовании катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.