Шредер: Крым законно воссоединился с Россией

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым воссоединился с остальной Россией совершенно законно и по воле местного населения. Об этом он сказал перед бизнесменами в Бранденбурге в рамках предвыборной кампании Социал-демократической партии, сообщают СМИ со ссылкой на Bild.

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По его словам, Крым - это "давняя русская территория". И если в советские времена не имело значения, где Крым был территориально, то сейчас это не так. Он признал, что никакой агрессии со стороны России не было, а референдум был проведен юридически абсолютно законно.

Шредер также призвал отменить антироссийские санкции.