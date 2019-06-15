В Чемодановке после массовой драки в полицию доставлены 174 человека

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО
народный сход в Чемодановке (2019) | Фото: penzavzglyad.ru

В Чемодановке после массовой драки в полицию доставлены 174 человека

В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено после массовой драки жителей села Чемодановка. Задержаны трое участников конфликта, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пензенской области.

Для установления всех участников драки и очевидцев произошедшего в ОВД доставлены 174 человека. Меньше чем за сутки следователи допросили 21 человека в качестве свидетелей, провели 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначили пять экспертиз. Уголовное дело было переквалифицировано со статьи "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" на статьи "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".

Напомним, вчера на народный сход около полутора тысяч жителей Чемодановки вышли после драки между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался.

Участие в народном сходе принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Чемодановке после массовой драки в полицию доставлены 174 человека

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: народный сход в Чемодановке, конфликт, цыгане, драка, уголовное дело, расследование, чемодановка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2019 11:09 Мск Арестованы 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Ранее 18.06.2019 07:51 Мск Цыгане выехали из двух сел под Пензой после массовых волнений
Ранее 17.06.2019 13:53 Мск РКН удалил из соцсетей фейки про конфликт с участием цыган в Чемодановке
Ранее 17.06.2019 10:30 Мск Полпред президента в ПФО взял под личный контроль конфликт в Чемодановке
Ранее 16.06.2019 17:56 Мск Пензенский губернатор считает, что о трагедии в Чемодановке распространяют фейки
Ранее 16.06.2019 16:16 Мск В Чемодановке ввели сухой закон
Ранее 16.06.2019 10:32 Мск Еще 12 человек задержаны по делу о побоище в Чемодановке. В том числе вероятный убийца
Ранее 16.06.2019 06:34 Мск "Делом Чемодановки" займется ГСУ Следственного комитета. Среди виновников могут быть должностные лица
Ранее 16.06.2019 05:29 Мск Не было бы счастья, да несчастье помогло: В Чемодановке отремонтируют дорогу, откроют полицейский участок, сделают водопровод
Ранее 15.06.2019 19:24 Мск Глава автономии цыган поделилась своей версией конфликта в Чемодановке: поругались дети
Ранее 15.06.2019 14:31 Мск В Чемодановке опознаны 12 участников массовой драки

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.06.2019 09:22 Мск Власть возьмет на себя расходы по погребению жителя Чемодановки погибшего во время массовой драки
Ранее 14.06.2019 22:10 Мск В Чемодановке разгорелся межнациональный конфликт: тысячи жителей собрались на сход

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети