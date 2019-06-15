В Чемодановке после массовой драки в полицию доставлены 174 человека

В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено после массовой драки жителей села Чемодановка. Задержаны трое участников конфликта, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пензенской области.

Для установления всех участников драки и очевидцев произошедшего в ОВД доставлены 174 человека. Меньше чем за сутки следователи допросили 21 человека в качестве свидетелей, провели 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначили пять экспертиз. Уголовное дело было переквалифицировано со статьи "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" на статьи "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".

Напомним, вчера на народный сход около полутора тысяч жителей Чемодановки вышли после драки между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался.

Участие в народном сходе принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.