12 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

В Прикамье легковушка протаранила поезд: водитель скрылся с места ДТП

Сегодня утром в Прикамье легковой автомобиль Лада Гранта столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переездом в деревне Бобки, сообщили Накануне.RU в пожарно-спасательной части №117.

Вызов на пульт диспетчеру поступил в 06.15. На место происшествия выехал дежурный караул. Было установлено, что столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Предположительно, он был не один, а с пассажиркой, которая также покинула место аварии.

Сейчас личность виновника аварии устанавливается. Спасатели призывают водителей быть внимательней при проезде через нерегулируемый железнодорожный переезд.

ДТП, авария, столкновение, поезд(2019)|Фото: vk.com/public127793454

(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

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В Прикамье легковушка протаранила поезд: водитель скрылся с места ДТП

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Теги: ДТП, авария, столкновение, поезд



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