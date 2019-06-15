В Прикамье легковушка протаранила поезд: водитель скрылся с места ДТП

Сегодня утром в Прикамье легковой автомобиль Лада Гранта столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переездом в деревне Бобки, сообщили Накануне.RU в пожарно-спасательной части №117.

Вызов на пульт диспетчеру поступил в 06.15. На место происшествия выехал дежурный караул. Было установлено, что столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Предположительно, он был не один, а с пассажиркой, которая также покинула место аварии.

Сейчас личность виновника аварии устанавливается. Спасатели призывают водителей быть внимательней при проезде через нерегулируемый железнодорожный переезд.