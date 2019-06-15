Власть возьмет на себя расходы по погребению жителя Чемодановки погибшего во время массовой драки

Власть возьмет на себя все расходы по погребению погибшего жителя села Чемодановка, где разгорелся межнациональный конфликт. Такое заявление сделал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Накануне вечером, сразу после народного схода, губернатор навестил родных погибшего в драке мужчины. Он пообещал, что его семье будет оказана вся необходимая помощь. Ночью ситуацию обсудили на заседании координационного штаба.

Ранее губернатор заявил, что проблема серьезная, а потому ситуацию он взял под личный контроль. Для предотвращения новых конфликтов улицы в селе патрулируются сотрудниками полиции и Росгвардии. Также Белозерцев подчеркнул, что пробудет в селе до тех пор, пока обстановка не нормализируется.Также во время схода глава региона прокомментировал заявления отдельных жителей села о приезжих. Губернатор акцентировал внимание на необходимости применения законных методов для определения места жительства людей.

"Для проживания того или иного гражданина должно быть законное основание. Если нет оснований для проживания, к ним будут приниматься меры, чтобы здесь они не проживали. По каждой ситуации мы разберемся. Каждого из вас я выслушаю", - заявил Белозерцев.

Напомним, на народный сход около полутора тысяч человек вышли после драки между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался. Возбуждены и расследуются уголовные дела.