А было ли преступление? Обвинение Хотину и коллегам предъявлено по эпизодам, в которых МВД не нашло состава преступления

Как известно, накануне Басманный суд вынес решение об оставлении под домашним арестом Алексея Хотина до 18 сентября. Помимо Хотина, фигурантами дела являются также два топ-менеджера «Югры»: президент банка Алексей Нефедов и председатель правления Дмитрий Шиляев.

Обстоятельства задержания Хотина и вообще история вокруг банка "Югра" вызывает естественный общественный резонанс. Как известно, банк "Югра" был одним из самых крупных в стране, вкладчиков было много.

Сейчас АО "Комплексные инвестиции" уже осуществляют выплаты пострадавшим вкладчикам. Начаты выплаты долгов клиентам, вклад которых превышал 1,4 млн рублей. Кстати, владельцем АО «Комплексные инвестиции» является как раз Алексей Хотин. При этом, банкир продолжает находиться под домашним арестом.

Стоит отметить, что любая информация о Хотине и коллегах вызывает живейший интерес не только у вкладчиков, но и в обществе. Накануне"Московская газета" опубликовала интервью с адвокатом одного из фигурантов "дела банкиров" Дмитрия Шиляева – кандидатом юридических наук, членом экспертного совета при Уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Русланом Долотовым.

Кроме деталей, которые поясняют почему и как суд продлил домашний арест, в интервью есть почти сенсационная информация о том, что, оказывается, практически по тем самым эпизодам банкирской деятельности, что сегодня содержится в обвинениях, в прошло году МВД проводило проверку. И тогда вынесло решение, что состава преступления нет!

Адвокат Долотов говорит, что на данный момент следствие предъявило лишь так называемое " дежурное обвинение". "Следствие обязано предъявить хоть что-то в течение десяти дней после избрания меры пресечения, хоть на одну страничку. Если этого не сделано, то мера пресечения автоматически отменяется, то есть сейчас мы имеем, можно сказать, картину с широкими мазками, и детали тут не совсем понятны. Поэтому оценивать состоятельность либо несостоятельность обвинения, высказывая какие-то аргументы по поводу тактики защиты, пока что бессмысленно", -говорит адвокат.

И добавляет:" В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о продлении меры пресечения, стороной защиты было озвучено, что в 2018 году сотрудники МВД уже проводили проверку по тем фактам, которые сейчас вменяются в вину моему подзащитному и другими обвиняемым, в том числе по поводу заключения четырех кредитных договоров, которые, по мнению следствия, были заведомо невозвратными, и как следствие заявило в суде, они считают, что в этой схеме участвовал Хотин как бенефициар банка, так как денежные средства, выданные в качестве кредитов, по мнению следствия, в итоге попали под контроль Хотину".

По данным адвоката, следователи МВД с февраля 2018 года проводили обширную проверку. В итоге в августе 2018 г. было вынесено постановление об отказе в возбуждения уголовного дела, в том числе по тем четырем кредитным договорам, которые сейчас легли в основу обвинения.

Кроме того, адвокат утверждает, что "постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по имеющимся у стороны защиты сведениям, не было отменено на момент, когда в 2019 году". Юрист подчеркивает, что, согласно нормам УПК, нельзя возбуждать уголовное дело по тем же самым обстоятельствам, если имеется неотмененное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Что касается домашнего ареста, то тут, по словам адвоката, тоже все не просто. Адвокат Долотов говорит:"В законе существуют следующие правила: если совершается мошенничество либо растрата денежных средств, либо так называемое причинение имущественного ущерба без признаков хищения, и если эти деяния совершены в предпринимательской деятельности, то по таким уголовным делам нельзя применять такие меры пресечения, как заключение под стражу или домашний арест".

Логичный вопрос - а почему же тогда банкиры находятся под домашним арестом?

По словам адвоката, нюанс в том, что "следствие считает, что речь не идет о растрате в сфере предпринимательской деятельности, потому что ущерб причинен самой организации".

Что касается вопроса проверки МВД, которая проходила в 2018 году, то адвокат Долотов рассказывает - защита пыталась доказать, что в 2018 году МВД проводило проверку, по результату которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на том основании, что отсутствует состав преступления". Более того, по словам адвоката, данное постановление проверяла прокуратура и не нашла оснований для его отмены.

В суде адвокатами была представлена в качестве приложения копия отказа МВД. Но следователь СК возразил против приобщения ее к материалам дела, прокурор возражение поддержал и суд принял решение не приобщать. Как утверждает адвокат Долотов, защита банкиров просила сделать перерыв, чтобы заверить документ, но суд в этом отказал.

Что важно - по утверждению адвоката, если бы документ был приобщен к делу, то вполне вероятно, что Хотина, Нефедова и Шиляева могли бы освободить в зале суда.

Долотов говорит: "По крайней мере, законом такая возможность предусмотрена. Нужно понимать, что ни одно доказательство не может являться для суда предопределяющим. Суд оценивает все доказательства в их совокупности и выносит решение по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом".