"РН-Пурнефтегаз" возместила экологический ущерб на сумму свыше 45 миллионов рублей

Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа добилась возмещения экологического ущерба от компании "РН-Пурнефтегаз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

Факты порчи земель в результате разгерметизации эксплуатируемых трубопроводов, проведения ремонтных работ, надзорное ведомство выявило во время обследования территорий месторождений. В ведомстве отметили, что вред от разливов несет огромный вред окружающей среде и процесс восстановления занимает достаточно длительное время.

Природоохранный прокурор направил в суд исковые заявление к "РН-Пурнефтегаз" о взыскании денег в счет возмещения ущерба, причиненного лесному фонду, а также возложить обязанности по проведению биологического этапов рекультивации нарушенных лесных участков. Общая площадь загрязнения составила более 12 га. Суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры. Компания выплатила в местный бюджет 45,7 млн руб.

Провести рекультивацию необходимо до 1 октября 2019 г.