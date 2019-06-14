Пропавшего кота Бари Алибасова нашли кунгфуисты: от вознаграждения отказались

Любимый кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча нашелся, сообщает РБК со ссылкой на PR-директора Алибасова и группы "На-На" Вадима Горжанкина.

Кота нашли в школе кунг-фу "Ша-Фут-Фань" ("Клан пяти боевых котов") в Москве. От вознаграждения наставник школы отказался.

Напомним, кот Чуча сбежал во время пресс-конференции, организованной прямо дома у Алибасова. Поскольку кот очень много значит для Бари, окружение было готово платить огромные деньги – 800 тыс. руб. – за возвращение животного. Однако артисту принесли другого кота той же породы. Кота у незнакомца приняла помощница Алибасова, которая особо разбираться не стала: тот был лысый, этот тоже лысый и отдал за него деньги. Оставят ли принесенного кота у Алибасова пока неизвестно.

Именно о коте, как гласят заголовки СМИ, Алибасов справился первым делом, когда пришел в себя после медикаментозного сна.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил по ошибке жидкость для прочистки труб. У него химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка. Врачи ввели продюсера на несколько дней в медикаментозную кому, после которой он некоторое время ничего не помнил.