На полигоне в Воронежской области из-за пожара взорвались снаряды

В Воронежской области на полигоне "Погоново", где утилизируются боеприпасы, произошло возгорание, из-за которого сдетонировали несколько снарядов, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

Возгорание произошло из-за пала травы. Ближайший населенных пункт находится примерно в 20 километрах от полигона. В ведомствах подчеркивают, что угрозы для населения нет.

В тушении пожара участие принимают участие штатные пожарные команды гарнизона и расчеты МЧС. Пострадавших нет.

В данный момент, по информации МЧС, возгорание локализовано.