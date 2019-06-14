Украинские раскольники пригрозили Филарету отлучением

Раскольническая "единая церковь" Украины пригрозила своему "почетном патриарху Филарету" (Михаилу Денисенко) отлучением, если он проведет собор киевского "патриархата". Об этом говорится в заявлении организации.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Денисенко решил созвать на 20 июня собор для возобновления деятельности киевского "патриархата", который юридически не ликвидирован. Причиной является его претензия на власть, которой нынешний лидер раскола и его бывший секретарь Сергей Думенко-Епифаний делиться не хочет. Денисенко заверяет, что экс-президент Петр Порошенко обещал ему, что управлять "единой церковью" будут двое, но с первенством Денисенко, как "патриарха", а Думенко просто обманул, заявив, что он никому ничего не обещал, а в томосе от Фанара лидером назван он. Поводом для Денисенко является то, что раскольники попали в зависимость от Фанара, а он будто бы стремится к подлинно независимой украинской церкви.

В случае же проведения собора и восстановления киевского "патриархата" раскольники утверждают, что все организаторы и участники этого собора подвергнутся от них "всем каноническим и юридическим последствиям". Хотя упоминание о церковных канонах звучит абсурдно, однако юридические последствия не исключены. Хотя церковные организации на Украине, по конституции, отделены от государства, "единая церковь" раскольников фактически имеет статус государственной и опекаемой государством.

С церковной точки зрения, самым неприглядным в этой ситуации выглядит присоединившийся к расколу патриарх константинопольский Варфоломей, который дал Денисенко титул "почетного патриарха", а теперь за восстановление его же "патриархата", который юридически никуда не делся, его могут извергнуть уже из раскола. Недавно Варфломей заявил, что киевского "патриархата" никогда не существовало. Но тогда за что он дал Денисенко такой титул?

Интересны комментарии украинских пользователей. Многие ругают Филарета за раскол самих раскольников, но многие указывают на правомерность его действий. Так, кто-то написал, что Порошенко так спешил с томос-туром перед президентскими выборами, что в спешке все забыли ликвидировать киевский "патриархат". Николай Ханенко резонно отметил, что "Филарет не делает ничего такого, чего бы он не делал последние 26 лет, и продолжает добиваться признания созданного им независимого киевского патриархата". А Александр Иванов сострил, что вместо "почетного патриарха" Филарет станет "почетным раскольником трех церквей".