11 Октября 2020
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Николай Платошкин (2019) | Фото: Накануне.RU

"Никаких конфликтов с КПРФ у меня нет". Кандидатуры Платошкина не оказалось в списках партии

Политолога Николая Платошкина не оказалось в списках КПРФ на выборах в Мосгордуму. Как сообщает корреспондент Накануне.RU, ранее политолог заявлял, что собирается выдвигаться именно по 15-ому избирательному округу.

"Это значит, что меня не пустили. Я единственный человек из левой оппозиции, кого не пустили в Мосгордуму. Возможно, я пойду на довыборы в Госдуму в Комсомольске-на-Амуре. Если нет, то мой друг, федеральный судья в отставке по 15 округу будет идти - Сергей Севостьянов. Молодой парень 84 года рождения. Никаких конфликтов с КПРФ у меня нет. Дальневосточная ячейка готова выдвинуть меня на довыборах (в Госдуму от Хабаровского края)", - прокомментировал он корреспонденту Накануне.RU свое невыдвижение.

"Мэрия сказала, что такой как Платошкин не нужен в Мосгордуме. Их не устраивает стилистика моя. Не в мэрии сказали самой, конечно, но источник мой, вполне надежный", - добавил он.

Напомним, что ранее политолог предлагал левым силам, в том числе и парламентским, провести яркую компанию, выступить "единым кандидатом против "Единой России" и даже намеревался выбить ее из столицы.

"Если меня зарегистрируют, то я пойду от КПРФ, поэтому подписи мне собирать не нужно, поскольку я иду от парламентской партии. А от кого еще выдвигаться? Какие у нас парламентские партии? "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" – все это Кремль. Мне от Кремля что ли идти? Я человек левых убеждений, хотя я и не член КПРФ", – говорил он.

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"Никаких конфликтов с КПРФ у меня нет". Кандидатуры Платошкина не оказалось в списках партии

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Теги: Николай Платошкин, КПРФ, Мосгордума



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