За серийного маньяка, убивающего одиноких пенсионерок, полицейские Екатеринбурга пообещали 3 млн рублей

Правоохранители разыскивают серийного маньяка, который в 2011-2012 годах убил десятки пожилых женщин на территории Приволжского и Уральского федеральных округов.

Жертвами преступника становились пенсионерки в возрасте от 75 до 90 лет, которые были одинокими, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Злоумышленник представлялся социальным работником, заходил в квартиру и душил старух.

Подозреваемый - мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста, худой, имеет криминальный опыт.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, полиция предлагает за реальную информацию о предполагаемом убийце 3 млн руб.