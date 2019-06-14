11 Октября 2020
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подозреваемый, убийства (2019) | Фото:СУ СК России по Свердловской области

За серийного маньяка, убивающего одиноких пенсионерок, полицейские Екатеринбурга пообещали 3 млн рублей

Правоохранители разыскивают серийного маньяка, который в 2011-2012 годах убил десятки пожилых женщин на территории Приволжского и Уральского федеральных округов.

Жертвами преступника становились пенсионерки в возрасте от 75 до 90 лет, которые были одинокими, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Злоумышленник представлялся социальным работником, заходил в квартиру и душил старух.

Подозреваемый - мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста, худой, имеет криминальный опыт.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, полиция предлагает за реальную информацию о предполагаемом убийце 3 млн руб.

подозреваемый, убийства(2019)|Фото:СУ СК России по Свердловской области

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За серийного маньяка, убивающего одиноких пенсионерок, полицейские Екатеринбурга пообещали 3 млн рублей

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Теги: маньяк, убийства, Татарстан, Екатеринбург, полиция, приметы



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