Брэд Питт и вдова Стива Джобса вложились в ядерный стартап с сомнительным будущим

Актер Брэд Питт, вдова Стива Джобса и некий британский инвестор вложились в компанию Industrial Heat. Как сообщает Financial Times, троица инвестировала средства в небольшое предприятие, которое необъяснимым образом оценивается почти в $1 млрд. Идея предприятия – холодный ядерный синтез, перспективы которого ставятся учеными под сомнение. Компания расположена в Северной Каролине (США).

Издание пишет, что Питт вложился через свой фонд Make It Right, который инвестирует в проекты, призванные обеспечить население планеты доступной энергией. Правда, из-за неумелого руководства и судебных процессов дела фонда сейчас идут не лучшим образом. Лорен Пауэлл, вдова основателя Apple, уже давно вкладывается в подобные проекты. А вот мотивы Нила Вудфорда, известного британского инвестора, остаются неясными – он вряд ли бы стал рисковать деньгами.

Холодный ядерный синтез — предполагаемая возможность осуществления ядерной реакции синтеза в химических (атомно-молекулярных) системах без значительного нагрева рабочего вещества. Известные ядерные реакции синтеза — термоядерные реакции — проходят в плазме при температурах в миллионы Кельвинов. Множество сообщений и обширные базы данных об удачном осуществлении эксперимента впоследствии оказывались либо "газетными утками", либо результатом некорректно поставленных экспериментов. Ведущие лаборатории мира не смогли повторить ни один подобный эксперимент, а если и повторяли, то выяснялось, что авторы эксперимента, как узкие специалисты, неверно трактовали полученный результат или вообще неправильно ставили опыт, не проводили необходимых замеров и т. д. В настоящее время нет убедительных доказательств существования этого явления.