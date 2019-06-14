11 Октября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил сговор "Фортум" и "Промтехэкспертиза" при заключении контрактов на 90 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правомерность решения УФАС и ЦА ФАС России об антиконкурентном сговоре ПАО "Фортум" и ООО "Промтехэкспертиза" при заключении контрактов на 90 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Компании заключили шесть дополнительных соглашений к ранее заключенному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области.

В УФАС считают, что дополнительные соглашения изменили предмет договора. В частности, произошло расширение территории оказания услуг до Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а стоимость увеличилась с 10 млн до 100 млн руб.

При этом "Фортум" шесть раз объявляло закупки на оказание данных услуг, но позже их отменяла. В УФАС считают, что это было сделано, поскольку поданное количество заявок могло препятствовать победе ООО "Промтехэкспертиза".

Антимонопольная служба признала, что данное соглашение привело к ограничению конкуренции. Компаниям выдано предписание прекратить участие в соглашении, которое было исполнено. На компании наложен штраф по 1,1 млн руб. "Фортум" уже оплатил штраф в федеральный бюджет, а "Промтехэкспертиза" обжалует постановление в Арбитражном суде Челябинской области.

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Арбитражный суд Уральского округа подтвердил сговор "Фортум" и "Промтехэкспертиза" при заключении контрактов на 90 млн рублей

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Теги: Фортум, сговор, УФАС, суд,



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