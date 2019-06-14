Стенд Свердловской области на "Иннопроме" оборудуют переговорным площадками

Стенд Свердловской области на международной промышленной выставке "Иннопром" впервые будет оборудован тематическими переговорными площадками: "Биржа контактов" и "Зона консультаций". Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Среднего Урала.

На площадке "Биржа контактов" представители бизнеса могут организовать встречи с потенциальными партнерами в комфортных условиях. Уже открыта он-лайн запись, компании могут выбрать день, время и на 30 минут забронировать переговорные столы.

В "Зоне консультаций" можно организовать встречу с экспертами ведущих институтов развития Свердловской области.

Как сообщил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов, ожидается, что за четыре дня площадки посетят более тысячи представителей деловых кругов Среднего Урала.

Стенд Свердловской области будет размещен в третьем павильоне и основных проходах в четвертый павильон, его площадь составит 800 кв.м. На стенде будут представлены пять ключевых тематических зон.

Две из них посвящены знаменательным датам: 85-летию Свердловской области, 10-летию выставки ИННОПРОМа. ТС помощью мультимедийного оборудования будут презентованы:

инвестиционная карта Свердловской области,

карта социальных проектов,

карта национальных проектов, реализуемых в регионе.

Напомним, выставка "Иннопром" пройдет с 8 по 11 июля. Подготовка региона ведется в плановом режиме. Все задействованные ведомства и организации предпринимают необходимые меры для решения актуальных вопросов, связанных с подготовкой площадки, застройкой региональной экспозиции. В этом году будет 14 национальных экспозиций против восьми в прошлом году. "Это говорит о том, что правительства этих стран финансируют стенды своих компаний. В основном, это компании среднего бизнеса, и они рассматривают Свердловскую область как точку входа в Россию. "Иннопром" становится окном в Россию для иностранных компаний", - отмечал ранее вице-президент компании-оператора выставки "Формика", директор деловой программы "Иннопрома" Антон Атрашкин. Впервые будут представлены Франция, Казахстан, Австрия и Тайвань.