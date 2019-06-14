В Нижнем Тагиле снимут режим ЧС, введённый после взрыва газа в жилом доме

В Нижнем Тагиле вскоре перестанет действовать режим ЧС, который ввели после взрыва газа в доме №42 по Черноисточинскому шоссе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, 10 июня в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме №42 по Черноисточинскому шоссе. По сообщению регионального главка МЧС, "хлопок" с возгоранием случился на четвёртом этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома. Взрывной волной из окна выбросило 27-летнего мужчину, который утром 11 июня, не приходя в сознание, умер в реанимации.

Режим ЧС отменяется с 20.00 14 июня. Постановление подписал мэр Владислав Пинаев, поскольку кончились аварийно-спасательные работы в пострадавшем доме.