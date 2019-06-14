Слушания по экстрадиции Ассанжа в США назначили на февраль 2020 года

Суд в Великобритании назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на конец февраля 2020 года.

Речь идет о запросе США. Слушания продлятся пять дней, они пройдут после 24 февраля 2020 года, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа.

Согласно договору между Лондоном и Вашингтоном, после подачи запроса Вашингтон больше не может предъявить новые обвинения.

В США основателю WikiLeaks, в частности, вменяется придание огласке более 2 млн документов, связанных с сирийским конфликтом, и других материалов, составляющих гостайну в стране.

Ранее прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks. В этой стране Ассанж подозревается в преступлениях на сексуальной почве.