11 Октября 2020
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Общество В России Москва
(2011) | Фото:

Елена Малышева ответила на критику за программу о "детях-идиотах"

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на критику последнего выпуска ее передачи "Жить здорово", который назывался "Мой ребенок – идиот". В эпизоде Малышева и ее гости разговаривали о причинах слабоумия у детей. Использование терминов "кретин" и "идиот", которые в передаче назвали медицинскими, раскритиковали эксперты, в том числе и врачи, обратившие внимание на то, что сейчас эти термины уже не используются.

Малышева посоветовала позвонившему ей журналисту RNS изучить первоисточник прежде, чем делать выводы. "Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?", - ответила она.

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Елена Малышева ответила на критику за программу о "детях-идиотах"

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Теги: елена малышева, критика, идиот, медицинские термины



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