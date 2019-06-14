Елена Малышева ответила на критику за программу о "детях-идиотах"

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на критику последнего выпуска ее передачи "Жить здорово", который назывался "Мой ребенок – идиот". В эпизоде Малышева и ее гости разговаривали о причинах слабоумия у детей. Использование терминов "кретин" и "идиот", которые в передаче назвали медицинскими, раскритиковали эксперты, в том числе и врачи, обратившие внимание на то, что сейчас эти термины уже не используются.