Лидера группы "Коррозия металла" задержали за вождение в нетрезвом виде

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Москва
Сергей троицкий (ПАУК) (2013) | Фото: Накануне.RU

Лидера группы "Коррозия металла" задержали за вождение в нетрезвом виде

Лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого (известен под псевдонимом Паук) задержали за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС.

Отмечается, что полицейские остановили пьяного музыканта в подмосковных Мытищах. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался и не стал признавать свою вину. Теперь рокеру грозит административный арест от 10 до 15 суток.

Между тем, как сообщает радиостанция "Говорит Москва", директору музыканта Марие Руновой не дали передать лидеру группы "Коррозия металла" лекарства и сигареты: "Он пил воду из-под крана, не ел, не спал. Человеку плохо, у него давление 210 бывает. Над ним просто издеваются. Такое ощущение, что это связано в том числе и с тем, что он выдвинулся как кандидат, он уникум".

В феврале стало известно, что Троицкого задержала полиция и доставила в Измайловский суд. Тогда артист связал случившееся с его выступлением в клубе Rock House 16 декабря прошлого года. Он заявил, что администрация площадки заставляла торговать его спайсами и клеем, а также осталась недовольна его костюмом, напоминающим форму вермахта. Троицкий добавил, что клуб не заработал денег, поэтому "крышующий их человек из ФСБ напрягся", сообщает Лента.Ру.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лидера группы "Коррозия металла" задержали за вождение в нетрезвом виде

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей паук троицкий, коррозия металла, вождение в нетрезвом виде



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети