Лидера группы "Коррозия металла" задержали за вождение в нетрезвом виде

Лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого (известен под псевдонимом Паук) задержали за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС.

Отмечается, что полицейские остановили пьяного музыканта в подмосковных Мытищах. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался и не стал признавать свою вину. Теперь рокеру грозит административный арест от 10 до 15 суток.

Между тем, как сообщает радиостанция "Говорит Москва", директору музыканта Марие Руновой не дали передать лидеру группы "Коррозия металла" лекарства и сигареты: "Он пил воду из-под крана, не ел, не спал. Человеку плохо, у него давление 210 бывает. Над ним просто издеваются. Такое ощущение, что это связано в том числе и с тем, что он выдвинулся как кандидат, он уникум".

В феврале стало известно, что Троицкого задержала полиция и доставила в Измайловский суд. Тогда артист связал случившееся с его выступлением в клубе Rock House 16 декабря прошлого года. Он заявил, что администрация площадки заставляла торговать его спайсами и клеем, а также осталась недовольна его костюмом, напоминающим форму вермахта. Троицкий добавил, что клуб не заработал денег, поэтому "крышующий их человек из ФСБ напрягся", сообщает Лента.Ру.