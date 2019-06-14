Цуканов устроил "региональную неделю" – вместе с Куйвашевым провёл личный приём свердловчан

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов устроил себе "региональную неделю". Он провёл в Екатеринбурге приём граждан, на который пригласил главу губернии Евгения Куйвашева. Разговор, в частности, зашёл о ремонте дорог и установке фонарей на улице Горького в посёлке Троицкий Талицкого района, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информполитики.

Провести освещение в южную часть Троицкого попросила местная жительница Галина Кузьмина. Цуканов заявил, что "вопрос мы изучили, губернатор уже дал все поручения, и к концу года все будет сделано". Куйвашев отметил, что в Троицком не только установят фонари, но и сменят асфальт. По его словам, региональные власти в Талицком городском округе "серьёзно работают: строят и детские сады, и целый микрорайон, и спортивные объекты".

"Что касается дороги, мы подошли не только к решению вопроса с освещением, но местные власти провели и комплексное проектирование ремонта дороги. Финансирование мы обеспечиваем", – добавил глава области.

Глава муниципалитета Александр Толкачев, который также принял участие в приёме, презентовал план ремонта дороги по улице Горького, а также Чкалова, Братьев Морозовых, Белинского, Виноградова, включая подъезд детскому саду.