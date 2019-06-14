В Пермском крае в выходные ожидаются заморозки

В выходные, в ночное время, в Пермском крае местами ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве рекомендуют прикамцам одеваться по погоде, соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров на дороге.

Добавим, что днем, 15 июня температура воздуха составит 14-19°, по северу и востоку в отдельных районах до 11°. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.