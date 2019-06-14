11 Октября 2020
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референдум, Донецк (2014) | Фото:Накануне.RU

СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР

СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР, одного из организаторов референдума 11 мая 2014 года Романа Лягина. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, который анонсировал "час расплаты".

Интересно, что в марте этого года депутат Рады Наталья Веселова написала в Facebook, что Лягин сдался СБУ по программе "Тебя ждут дома". Однако в СБУ эту информацию тогда опровергли.

Отметим, что еще 30 августа 2017 года на своей странице в Facebook Лягин обвинил Россию в предательстве.

"Нас предали и продали! Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!" - написал он.

Впрочем, вряд ли в Киеве ему зачтут изменение взглядов. 39-летнему Лягину инкриминируется "государственная измена".

Последние годы он размещал на свой странице записи довольно странного содержания, многие из которых были упадническими. Он был главой ЦИК ДНР до апреля 2016 года.

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СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР

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Теги: СБУ, Роман Лягин, ДНР, референдум



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