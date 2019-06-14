Полицейский из Екатеринбурга после конфликта с мужчиной в баре упек его в "обезьянник" до утра

В Екатеринбурге замначальника городского отдела полиции №11 отдыхал в баре и там вступил в конфликт с незнакомым мужчиной.

Желая отомстить он по телефону позвонил дежурному полицейскому своего отдела и попросил, чтобы тот направил в бар наряд, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Полицейские приехали и принудительно забрали мужчину в отдел, где незаконно продержали его до утра.

Инцидент произошел ночью 14 июля. На замначальника отдела и дежурного завели уголовное дело.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, оба полицейских были отстранены от исполнения служебных обязанностей до окончания разбирательства.

"В случае, если их вина будет доказана в суде, их не только уволят из системы МВД, но и привлекут к уголовной ответственности", - добавили в пресс-службе МВД.