В Челябинской области директор МУПа получил условный срок за сокрытие средств

В Озерске директора МУП "Управление автомобильного транспорта" приговорили к условному сроку за сокрытие денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В прошлом году налоговая вынесла решение о взыскании с организации недоимки по налогам на сумму 51,8 млн рублей. Чтобы не оплачивать налоги, обвиняемый скрыл более 80 млн рублей.

Суд приговорил директора МУПа к 2,5 годам условно с испытательным сроком 3 года. На имущество предприятия наложен арест.