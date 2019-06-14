Следствие изменило мотив в деле сестер Хачатурян

Сестрам Хачатурян, которые подозреваются в убийстве собственного отца, предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, им инкриминировано преступление, предусмотренное п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Изменился мотив совершения преступления, теперь это "результат противоправных насильственных действий со стороны отца".

Отмечается, что следователями предприняты все необходимые меры по установлению смягчающих обстоятельств.

27 сентября 2018 года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения. Им запретили совершать определенные действия, данная мера чуть мягче домашнего ареста.

Напомним, убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями.

Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".