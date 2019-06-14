11 Октября 2020
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городская дума Екатеринбурга заседание (2013) | Фото: Накануне.RU

Кризис миновал? Мэр и дума Екатеринбурга договорились: поправки в городской бюджет примут через неделю

Депутаты думы Екатеринбурга во главе с председателем Игорем Володиным договорились с мэром Александром Высокинским о том, чтобы принять поправки в муниципальный бюджет-2019 в следующую пятницу на внеочередном заседании представительного органа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что при обсуждении корректировки главного финансового документа города народные избранники на прошлом заседании большинством голосов отклонили вариант, предложенный администрацией. Формальным поводом стало планируемое увеличение расходов на муниципальный медиахолнинг и строительство мемориала труженикам тыла.

Сегодняшняя встреча, продолжавшаяся более двух часов, прошла за закрытыми от СМИ дверями. После Высокинский и Володин, внешне выглядевшие умиротворёнными, прокомментировали журналистам её итоги.

Оказалось, что "цена вопроса", из-за которого разгорелся нешуточный конфликт, составляла около 120 млн руб., из которых 20 собирались потратить на развитие городских СМИ (а именно – выпуск газет и видеостудию) и 100 млн – на мемориал. Сумма незначительная на фоне 5,2 млрд руб. дополнительных доходов (при 6,5 млрд руб. прогнозируемых расходов) муниципалитета из федеральной и областной казны, направляемых, в частности, на проектирование второй ветки метро и строительство социальных объектов. Но именно миллиарды могли быть "заморожены" в случае непринятия думой изменений в местный бюджет. Сегодня депутаты и мэр пришли, по их словам, к консенсусу: вопрос финансирования холдинга и мемориала отложен до осени.

заседание рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мы считаем, что дума – место для дискуссий, - заявил Высокинский, – Для многих депутатов это первый бюджет, и некоторые вещи, которые в дальнейшем будут понятными, сегодня приходится проговаривать. Ничего страшного в этом нет. Если надо, ещё будем встречаться".

"Дума сейчас другая, не как раньше, мы полностью во всё вникаем, - уточнил Володин, - Поэтому и сегодня дискуссия была такой долгой. Думаю, что все, кто в ней приняли участие, удовлетворены".

По словам спикера, в следующий понедельник состоится совместное заседание комиссий гордумы по местному самоуправлению и по бюджету, после чего вопрос о внесении изменений в муниципальную казну на текущий год все депутаты рассмотрят на внеочередном заседании в пятницу, 21 июня.

"Никаких вопросов на думе возникнуть уже не должно", - подытожил Володин.

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Кризис миновал? Мэр и дума Екатеринбурга договорились: поправки в городской бюджет примут через неделю

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Теги: администрация Екатеринбурга, дума Екатеринбурга, корректировка бюджета, Александр Высокинский, Игорь Володин



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