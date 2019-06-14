11 Октября 2020
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Игорь Сечин (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Самолеты "Роснефти" летали за Сечиным и его экс-супругой по курортам

Reuters пишет о подозрительном использовании корпоративного авиапарка "Роснефти". По данным издания, якобы самолеты нефтяной компании несколько раз оказывались на курортах в то время, когда там находился ее руководитель Игорь Сечин, его экс-супруга или друзья.

Данные о полетах проанализированы за последние 4,5 года. Из почты 300 вылетов, якобы 15 раз они слетали на Мальдивы, восемь - на Сардинию (Италия) и семь - на Пальма-де-Майорку (Испания). При этом, как отмечает Reuters, в "Роснефти" не сообщали о проведении официальных встреч в этих местах. Впрочем, такие данные появляются не всегда.

В нефтекомпании заявили, что ведут работы с коллегами по всему миру. При этом ее расходы соответствуют принятым стандартам, которые не предполагают использование имущества компании в личных целях. В компании также назвали Reuters "информационной диверсионной группой", отмечает Infox.ru.

"Сотрудники Рейтер фактически осуществляют несанкционированную оперативно-розыскную деятельность, которая ставит под угрозу безопасность лиц, за которыми осуществляется слежка", - сказано на сайте нефтекомпании.

Напомним, в рейтинге вознаграждений топ-менеджеров крупнейших российских компаний по версии журнала Forbes годовой доход главы "Роснефти" Игоря Сечина оценен в $13 млн. При этом, согласно стандарту о выплатах и компенсациях топ-менеджерам компании должностной оклад Сечина может составлять от 15 до 20 млн руб. в месяц. Документ устанавливает норму годового премирования сотрудников компании.

Информация о том, что молодая жена топ-менеджера Сечина развелась с ним и нашла себе нового кавалера - 32-летнего итальянского гонщика, появилась еще в 2017 году.

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СМИ: Самолеты "Роснефти" летали за Сечиным и его экс-супругой по курортам

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Теги: роснефть, игорь сечин, самолет



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