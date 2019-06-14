Российские паспорта уже ожидают 1200 жителей ДНР и ЛНР

Предоставление гражданства РФ в упрощенном порядке уже одобрено для 1200 жителей ДНР и ЛНР. Об этом сегодня заявил начальник Главного управления МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков при выдаче первых паспортов жителям Донбасса.

Как сообщало Накануне.RU, из ДНР в Ростовскую область сегодня отправилась первая группа из 34 человек. Другая группа из 30 человек прибыла из ЛНР. Все они получили паспорта граждан России.

Выдача паспортов в селе Покровское для жителей ДНР в отделе по вопросам миграции МВД РФ заняла полтора часа, сообщает Донецкое агентство новостей. Процедура включала дактилоскопирование и принятие присяги. Для каждого из получателей она заняла примерно десять минут. Каждый из новых граждан России получил в подарок Конституцию РФ.

Отметим, что процесс ожидания после подачи документов на получение гражданства РФ занял чуть более месяца. Согласно указу, предельный срок - три месяца.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.

Правительство Украины решило объявить гражданство РФ у жителей ДНР и ЛНР "недействительным" и будет лишать всех соцвыплат тех, кто принял российское гражданство.