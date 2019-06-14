"Выселения не будет". Дума Североуральска пообещала заступиться за "Денежкин камень"

Депутаты думы Североуральска на встрече с жителями села Всеволодо-Благодатское и руководством заповедника "Денежкин камень" заявили, что не допустят закрытия экологической школы заповедника из-за решения администрации разорвать договор аренды муниципального помещения. Дума решила включиться в переговоры заповедника и чиновников, "на ковер" к жителям депутаты вызвали главу Североуральска, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее мэрия Североуральска уведомила руководство "Денежкиного камня" о расторжении договора безвозмездного пользования помещением, где с 2007 г. занимаются экошкольники - дети из Свердловской области и других регионов. Альтернативной площадки для классов у заповедника нет, потому уникальный просветительский проект находится под угрозой закрытия.

Директор заповедника Анна Квашнина ранее заявляла, что неожиданное решение чиновников объясняется конфликтом экологов и УГМК: именно заповедник придал огласке проблему загрязнения рек в районе карьеров "дочки" меткомпании - "Святогора". Последние пробы воды подтвердили наличие в реках меди, цинка и марганца. На сегодняшней встрече жители села, где расположена экошкола, тоже предположили, что выселение - попытка надавить на заповедник, но депутаты заверили, что выезжать классам не придется.

"Депутаты нам сказали, что вещи собирать не нужно. Дума запросит документы у администрации, изучит ситуацию. Как именно они нам смогут помочь мы пока не понимаем, до выселения остается меньше двух недель. Договор разорван с 1 июля", - рассказала Накануне.RU Квашнина.

В стратегии развития городского округа туризм является одним из основных направлений. Экошкола во Всеволодо-Благодатском - одна из точек притяжения детей со всей России, говорит председатель гордумы Елена Балбекова. "Мы общались с главой, он объяснил, что ставит во главу угла безопасность детей. Мы не только должны познавательные программы проводить, мы отвечаем за жизнь детей. Я его поддерживаю в этом. Во Всеволодске я услышала позицию жителей, руководства заповедника, сейчас я должна изучить вопрос с точки зрения законодательства: документы заповедника, администрации. Мы планируем все обсудить с главой и понять, на чьей стороне находится закон, мы сейчас изучим вопрос и придем к единому решению", - рассказала Накануне.RU Балбекова.

В заповеднике отмечают, что перед расторжением договора администрация не запрашивала документы, касающиеся безопасности помещений или строительных материалов, которые были использованы во время ремонтов. Напомним, что за счет федерального бюджета в классах заменены окна, двери, в помещении появился котел отопления.

"Глава запрашивал документы о финансово-хозяйственной деятельности: чеки, акты, договоры, сметы расходов. Глава не требовал сертификаты соответствия на материалы, хотя все они у нас есть. Как можно по смете сделать вывод о том, безопасный линолеум или нет? Еще одно "но": в этом же здании находится библиотека, куда ходят дети, а там безопасно?" - задается вопросом Квашнина.

У жителей Всеволодо-Благодатского, которые выступили категорически против выселения классов, уже на следующей неделе будет возможность задать вопросы главе Североуральска Василию Матюшенко лично, в беседе с председателем гордумы он подтвердил намерения посетить заповедник. "Мы за развитие туризма, за продолжение проекта экошколы. Глава подтвердил, что однозначно приедет на встречу с жителями. Нужно пообщаться, все конструктивно обсудить", - говорит Елена Балбекова.