В Кургане в воде на Голубых озерах нашли паразитов

В Кургане специалисты Роспотребнадзора в воде на Голубых озерах нашли паразитов.

В первой декаде июня проведен отбор проб воды водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Продолжается работа по очистке дна водоема, завозится песок, продолжается исследование воды. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что на протяжении всего купального сезона будут проводить мониторинг состояния рекреационных зон.