Сын экс-вратаря сборной России заявил, что его брат готовил ритуальное убийство

Сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова -15-летний Арсений - во время допроса объяснил, зачем дважды ударил своего брата Максима ножом.

"Я мстил за мать", – цитирует телеграм-канал "Mash на Мойке" Арсения. Также юноша ссылается на самооборону.

Кроме того, по данным телеграм-канала, младший сын легендарного хоккеиста заявил, что его брат готовил ритуальное убийство - себя и всей семьи.

Между тем, в убийстве жены Соколова, по данным СКР, подозревается именно младший сын.

Напомним, трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка в Ленобласти. В доме, по данным СК, было обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти, а также ее старший сын - 18-летний Максим Соколов, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Младший сын на допросе заявил, что якобы стал свидетелем кровавой расправы над Ириной Соколовой, он сумел спастись и убежать к соседям. Вернувшись с подмогой, мальчик увидел мертвую мать, а рядом с ним раненого брата. В порыве злости юноша нанес брату несколько ударов ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Арсений задержан и допрошен следователями.