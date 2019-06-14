11 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В Екатеринбурге накрыли бордель, в котором "работали" дети-сироты

В Екатеринбурге сироты якобы наладили оказание интимных услуг, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Несколько воспитанниц местного социально-реабилитационного центра якобы решили "подзаработать" оказанием интимных услуг. Первым "клиентом" стал 45-летний мужчина, которому "Лолиты" предложили за 50 руб. уединиться с одной из них, сообщает Telegram-канал Mash. Позже "база" якобы пополнилась другими клиентами, одному из которых жрица любви якобы предложила сыграть свадьбу. Схема проработала четыре месяца, после чего о ней узнали воспитатели и "накрыли" "заработок".

В пресс-службе областного управления СКР Накануне.RU заявили, что 46-летний злоумышленник попал под "уголовку" за секс с несовершеннолетней. Потерпевшей 17 лет, вскоре такой же статус может получить ещё одна несовершеннолетняя.

"Более подробная информация в интересах расследования не сообщается", - добавили в управлении.

Там уточнили, что "предстоит выяснить все причины случившегося, чтобы такое не повторилось вновь".

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В Екатеринбурге накрыли бордель, в котором "работали" дети-сироты

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Теги: сироты, секс, интим, уголовное дело



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