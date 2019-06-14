Аппарат МРТ последнего поколения установили в Тюменской областной клинической больнице №1

В Тюменской областной клинической больнице №1 установили аппарат магнито-резонансной томографии последнего поколения: это едва ли не единственный в стране аппарат такого класса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Аппарат МРТ приобрели за счет средств областного бюджета.

По словам президента Российского общества рентгенологов и радиологов, доктора медицинских наук, профессора Валентина Синицына - установка аппарата прорывное событие не только для Тюменской области, но и для всей России. МРТ с напряженностью магнитного поля 3 Тесла открывает принципиально новые диагностические возможности.

"Он позволяет проводить гораздо более точную диагностику самых разных заболеваний, в том числе у детей с рождения и будущих мам", - заявил Валентин Синицын. Он подчеркнул, что аппарат совершенно безопасен для пациентов и является одним из самых универсальных и точных видов диагностического исследования.

Директор областного депздрава Инна Куликова отметила, что, в первую очередь, обследования на новом томографе будут проходить дети. Она также добавила, что для работы на столь высокотехнологичных приборов готовятся компетентные специалисты. Для этого привлекаются эксперты российского и международного уровня.

Добавим, что еще один аппарат МРТ с напряженностью магнитного поля 3 Тесла действует в областной клинической больнице в Патрушево. Кроме того, новый МРТ-аппарат, приобретенный по поручению губернатора Александра Моора, устанавливают в Тобольске. Еще один магнито-резонансный томограф готовится к вводу в строй в областном онкологическом центре. Он закуплен в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Высокотехнологичная медицинская помощь становится для жителей Тюменской области все более доступной, отметил Александр Моор.

"Эффективность медицинской помощи во многом связана с развитием новых медицинских технологий, обучением кадров и наличием медицинской современной инфраструктуры. Только в 2018 году в Тюменской области закуплено и введено в работу 533 единицы нового оборудования. Для работы на нем подготовлены необходимые кадры, так как оборудование и технологии не дадут ожидаемого результата без грамотных специалистов", - выразил мнение глава региона.