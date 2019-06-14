Журналиста газеты "Черновик" задержали по подозрению в финансировании терроризма

Редактор отдела религии дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками.

Дома у журналиста провели обыски, сообщает сайт еженедельника.

Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского (основатель исламского фонда "Мухаджирун" Исраил Ахмеднабиев, объявлен в розыск за терроризм).

Редакция издания называет обвинение "абсурдным".

"Чтобы было понятно широкому кругу читателей, знающем о Дагестане только из выпуска новостей, объясним, что такое обвинение в финансировании терроризма на Северном Кавказе. Это, примерно, то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве", - говорится в заявлении.

В 2011 году в Дагестане был убит журналист Хаджимурад Камалов, основатель дагестанской газеты "Черновик".

Как отмечал сайт "Кавказский узел", в Камалова стрелял человек в маске, что не характерно для практики действующих в Дагестане боевиков-исламистов.

Сообщалось, что имя Камалова значилось в листовках, которые распространялись в республике в сентябре 2009 года. В листовках содержалась угроза "мстить за сотрудников милиции и мирных граждан", а Камалов там назывался в числе "пособников боевиков".

К "пособникам боевиков", кроме Камалова, были причислены еще семь дагестанских журналистов.