11 Октября 2020
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Политика Южный ФО Крым
Партия Родина (2015) | Фото:

"Родину" в Севастополе поведет на выборы экс-"единоросс" и сенатор Ольга Тимофеева

Делегаты конференции регионального отделения партии "Родина" в Севастополе утвердили список кандидатов по мажоритарным округам на выборах в городской парламент. Список "родинцев" в Севастополе возглавит сенатор Ольга Тимофеева, сообщается на сайте регионального отделения партии.
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При этом вторым номером в списке партии выступает председатель местного отделения Иван Комелов, третьим поставлен общественник Григорий Донец.

На сегодняшний день в Законодательное собрание Севастополя намерены провести собственных кандидатов большинство представленных в городе политических партий. Наблюдатели отмечают, что на этом фоне севастопольской "Единой России", откуда решением московских функционеров "вычистили" и людей губернатора Дмитрия Овсянникова, и людей, близких к оппозиционно настроенному депутату Алексею Чалому, предстоит очень непростая борьба за мандаты. "Единороссы" несут потери, из партии демонстративно выходят узнаваемые и перспективные кандидаты, лишь в последнее время её покинули та же Тимофеева (в 2014 году она прошла в Совет Федерации как раз по квоте заксобрания) и депутат Вячеслав Горелов.

В противовес кандидатам от КПРФ, которая традиционно имеет сильные позиции в городе-герое, на выборах уже заявился их постоянный "спойлер"-партнер, участник президентских выборов – лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Он также намерен возглавить список партии.

Накануне.RU рассказывало, что почти год руководство "Единой России" пытается навести порядок в рядах севастопольских "единороссов", в итоге пришлось идти на самые жесткие и радикальные меры, зачистив партсписок от представителей всех конфликтующих сторон.

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"Родину" в Севастополе поведет на выборы экс-"единоросс" и сенатор Ольга Тимофеева

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Теги: Ольга Тимофеева, Дмитрий Овсянников, Алексей Чалый, Вячеслав Горелов, Григорий Донец, Максим Сурайкин



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