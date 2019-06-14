11 Октября 2020
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Экономика В России Москва
H&M (2019) | Фото:Википедия

СМИ: H&M Group может открыть в России магазины бренда & Other Stories

Шведский ритейлер H&M Group откроет в России магазины еще одного своего бренда - & Other Stories. Якобы, компания ищет помещения под магазины в Москве. По данным источников РБК, одна из площадок будет в историческом центре столицы, другая – внутри Садового кольца. Откроются они в 2021 году.

Компания рассматривает площадки в существующих торговых центрах Москвы, утверждают еще два источника. Один из них говорит, что при "удачном раскладе" открытие может состояться даже в следующем году. Все собеседники РБК утверждают, что массовых открытий бренда ожидать не стоит, он будет развиваться точечно.

Представитель & Other Stories сообщила РБК, что "компания всегда рассматривает новые рынки, но в настоящий момент не готова что-либо подтвердить" [относительно планов по развитию в России].

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СМИ: H&M Group может открыть в России магазины бренда & Other Stories

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Теги: H&M, & Other Stories, магазин одежды, бренд



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