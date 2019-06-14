"Вот вам берег турецкий". После дела Голунова власти озадачились лояльностью сотрудников МВД

Сотрудникам МВД разрешили проводить отпуска в Турции и Таиланде. Ограничения на въезд для российских полицейских в эти страны были введены в 2014 г. Всего год назад им разрешалось отдыхать лишь в 13 странах, среди которых - Абхазия и Южная Осетия. Сегодня глава ведомства Владимир Колокольцев подписал распоряжение, снявшее прежние запреты.

Директор Центра политологических исследований Финуниверситета Павел Салин видит в этой мере аванс власти сотрудникам МВД, призванный обеспечить их лояльность. Власть в отношении силовиков слишком серьёзно перегнула с различного рода ограничениями - и формальными, и неформальными, и по количеству внутрикорпоративных ограничений лидировало именно МВД. Если брать число стран, которые могли посещать сотрудники Росгвардии, то оно было больше, хотя оба ведомства родственные и совсем недавно росгвардейцы работали в структуре МВД.

"Есть сомнения в подобного рода лояльности, в том, что в критический момент сотрудники МВД станут выполнять приказы, особенно сомнительные с точки зрения закона. Власть этим, в принципе, озабочена. Поэтому ей необходимо давать какие-то авансы представителям именно МВД, причём представителям именно нижнего уровня, потому что у генералов и даже полковников МВД с обеспечением лояльности дело обстоит более или менее благополучно. Потому что там есть несколько формальных, и главное, неформальных механизмов, призванных обеспечить такую лояльность", - подчеркнул Павел Салин.

Примечательно, что облегчение условий отдыха сотрудникам МВД произошло вскоре после скандала по делу Ивана Голунова. История с журналистом, которого сначала арестовали и обвинили в производстве и сбыте наркотиков, а затем отпустили за полным отсутствием доказательств, стала главной темой последних дней, связанной с деятельностью полиции. На злоключения Ивана Голунова было вынуждено обратить внимание даже руководство страны. Дело обернулось отставками генерал-майоров - Юрия Девяткина, руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, и Андрея Пучкова, начальника УВД по западному округу столицы.

На возможность снижения лояльности полицейских в связи с делом Голунова обращает внимание и участник "Болотного дела", член "Левого фронта" Леонид Развозжаев. "Система подтвердила, что такая фальсификация уголовных дел возможна. Для обывателя, для обывательского отношения к полиции это действительно был серьезный удар. Ударило это и по силовикам. Обычно ведь в таких случаях они руководствуются не законом, а высшим судом. Мол, раз начальству надо, значит, оно знает что-то такое нехорошее про человека, а я просто пойду и исполню волю начальства. Теперь же силовики низшего и среднего звена могут сказать: "Нет, ребята, извините, на такое я не пойду. Завтра выйдет министр и по телевизору поругается, и меня еще и накажут", - отмечает он.

Немаловажно, что ограничения по отпускам вводились после событий 2014 г. и начавшегося тогда резкого ухудшения со странами Запада. Одним из основных аргументов при введении меры было опасение за сотрудников полиции, которые теоретически во время отдыха могли стать мишенью для провокаций. Часто приводился пример Виктора Бута, задержанного в Таиланде и переданного в США, где в итоге россиянина приговорили к пожизненному лишению свободы

Однако, как отмечает Павел Салин, вряд ли в МВД даже на уровне генералов есть носители такой ценной информации, как у Бута. Во-вторых, что касается генералов МВД, их выездной режим можно регулировать вручную. А меры по ограничению выезда в основном касались офицеров низшего и среднего уровня. И обрабатывать их поштучно западным спецслужбам c прицелом на подготовку цветной революции тоже нецелесообразно, это очень неэффективно и очень дорого.

Эксперт считает, что руководство МВД и других силовых структур ранее просто перегнуло палку, а сейчас эти перегибы постепенно начинают отыгрывать назад. Ведь необходимо как-то обеспечивать лояльность сотрудников, а ресурсов для её обеспечения этой лояльности не так много. И проще немного смягчить те ограничения, которые уже введены, особенно если это ничего не будет стоить.