На Южном Урале осудили местного жителя, избившего главу села

На Южном Урале суд приговорил 26-летнего местного жителя, избившего главу администрации Еткульского сельского поселения, к 1,5 годам ограничения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Местному жителю запретили на 1,5 года менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции и посещать массовые мероприятия.

Ночью 9 марта около одного из магазинов в селе Еткуль на почве внезапно возникших неприязненных отношений обвиняемый ударил главу кулаком в лицо из-за чего потерпевший упал. После этого обвиняемый продолжил наносить удары. В результате у потерпевшего диагностированы множественные переломы костей лицевого скелета и сотрясение головного мозга.