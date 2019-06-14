Глава "СТС Медиа" возглавит продюсерскую студию Национальной медиа группы

Руководитель "СТС Медиа" Вячеслав Муругов возглавит "НМГ студию" – подразделение Национальной медиа группы, занимающееся инвестициями в кино и сериалы. Как сообщает газета "Ведомости", "СТС Медиа" сейчас владеют две структуры – НМГ и ВТБ.

"НМГ студия" начала работу в 2018 году, первым проектом ее стал фильм "Вторжение" Федора Бондарчука. На прошлой неделе было заявлено о еще двух проектах: сериал "Тесла" от актера Милоша Биковича и интерактивный сериал Тимура Бекмамбетова "Русский интернет".

НМГ начала создавать свое подразделение по производству контента еще в 2015 г. И на старте этим также занимался Муругов, но в 2016 г. он был назначен гендиректором "СТС Медиа" и несколько лет был сосредоточен на развитии этого холдинга.