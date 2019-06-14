Артхаусный ролик омских железнодорожников про переезд стал хитом в сети

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
железнодорожный переезд (2019) | Фото:zszd.rzd.ru

Артхаусный ролик омских железнодорожников про переезд стал хитом в сети

В сети обсуждают ролик с настоящим перфомансом, устроенным на одном из ж/д переездов в Омске. Видео уже называют "вирусным", поскольку, несмотря на нелепость происходящего, внимание к теме он все-таки привлек.

В ролике на переезд медленно едет локомотив с агитационным плакатом о необходимости соблюдения ПДД. В него "врезается" картонный автомобиль, из которого выскакивают мужчина и женщина с зонтиком. Оба – в блестяжих серебристых костюмах. Они застывают в нелепых позах. Пользователи предполагают, что это должно символизировать отлетающие прочь от земли души.

Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐµÐ·Ð´|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:zszd.rzd.ru

Акция прошла в Омске еще неделю назад, но на забавное видео обратили внимание только сейчас.

А вот как об акции сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги: "Акция "Не разбивай свою жизнь" на железнодорожном переезде по улице Советская символично напоминала водителям, что в результате нарушения правил, проезда на красный сигнал светофора жизнь человека становится хрупкой как стекло. Театрализованная постановка омских железнодорожников представляла собой движение фанерного автомобиля к стоящему на рельсах локомотиву. После символического столкновения с последним автомобиль раскалывался на части. По словам организаторов, именно осколки стекла после аварий остаются на месте ДТП и служат напоминанием всем проезжающим водителям о важности соблюдения правил пересечения переездов".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Артхаусный ролик омских железнодорожников про переезд стал хитом в сети

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: железнодорожный переезд, пдд, безопасность, вирусное видео



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети