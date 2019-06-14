Артхаусный ролик омских железнодорожников про переезд стал хитом в сети

В сети обсуждают ролик с настоящим перфомансом, устроенным на одном из ж/д переездов в Омске. Видео уже называют "вирусным", поскольку, несмотря на нелепость происходящего, внимание к теме он все-таки привлек.

В ролике на переезд медленно едет локомотив с агитационным плакатом о необходимости соблюдения ПДД. В него "врезается" картонный автомобиль, из которого выскакивают мужчина и женщина с зонтиком. Оба – в блестяжих серебристых костюмах. Они застывают в нелепых позах. Пользователи предполагают, что это должно символизировать отлетающие прочь от земли души.

Акция прошла в Омске еще неделю назад, но на забавное видео обратили внимание только сейчас.

А вот как об акции сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги: "Акция "Не разбивай свою жизнь" на железнодорожном переезде по улице Советская символично напоминала водителям, что в результате нарушения правил, проезда на красный сигнал светофора жизнь человека становится хрупкой как стекло. Театрализованная постановка омских железнодорожников представляла собой движение фанерного автомобиля к стоящему на рельсах локомотиву. После символического столкновения с последним автомобиль раскалывался на части. По словам организаторов, именно осколки стекла после аварий остаются на месте ДТП и служат напоминанием всем проезжающим водителям о важности соблюдения правил пересечения переездов".