Центральный банк понизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых. Регулятор отметил замедление годовой инфляции, вместе с тем рост экономики в первом полугодии складывается ниже прогнозов, передает корреспондент Накануне.RU.

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 г. с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%, говорится в сообщении регулятора. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса.

Рост экономики замедлился на фоне спада внешнего спроса. Центробанк понизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 г. с 1,2–1,7 до 1–1,5%. "В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов", - отмечено в сообщении.

Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки.

Напомним, ключевая ставка не менялась с декабря 2018 г. В декабре 2018 г. ставка была повышена на 0,25% из-за риска роста инфляции после повышения НДС. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор допускает понижение ставки во втором-третьем квартале текущего года.