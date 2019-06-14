Зеленский назвал главную цель по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главная цель в Донбассе - остановить войну и вернуть заложников. Об этом он сказал на встрече с председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает пресс-служба президента Украины.

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Он подчеркнул, что для установления мира Украина уже осуществляет ряд мер, в частности заменила представителей на переговорах в Минске. И выразил убеждение в необходимости двигаться дальше, чтобы "довести этот процесс до финала".

Заявление Зеленского напоминает дежурную фразу, поскольку он отверг диалог с ДНР и ЛНР, особый статус для республик, амнистию и приказал "жестко" стрелять по Донбассу. При этом он все равно старается использовать миролюбивую риторику перед выборами в Верховную раду. Это уже вызвало митинг протеста у его администрации против "капитуляции".