11 Октября 2020
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Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский назвал главную цель по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главная цель в Донбассе - остановить войну и вернуть заложников. Об этом он сказал на встрече с председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает пресс-служба президента Украины.
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Он подчеркнул, что для установления мира Украина уже осуществляет ряд мер, в частности заменила представителей на переговорах в Минске. И выразил убеждение в необходимости двигаться дальше, чтобы "довести этот процесс до финала".

Заявление Зеленского напоминает дежурную фразу, поскольку он отверг диалог с ДНР и ЛНР, особый статус для республик, амнистию и приказал "жестко" стрелять по Донбассу. При этом он все равно старается использовать миролюбивую риторику перед выборами в Верховную раду. Это уже вызвало митинг протеста у его администрации против "капитуляции".

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Зеленский назвал главную цель по Донбассу

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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