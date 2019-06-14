"Сталин был. Сталин будет?" В Екатеринбурге открылась выставка-инсталляция

В Екатеринбурге в Доме архитектора (ул. М-Сибиряка, 141) открылась выставка-инсталляция под названием "Сталин был. Сталин будет?", созданная художником-концептуалистом, заслуженным работником культуры Российской Федерации Сергеем Титлиновым, передает корреспондент Накануне.RU.

Экспозиция приурочена к 55-летнему юбилею автора.

"Обычно в художественной среде принято в юбилей подводить некие итоги. Я считаю, что 55 лет - это не время подводить никакие итоги, и тем более устраивать выставку собственных достижений. Поэтому я решил для своих друзей и для общества создать инсталляцию, которую я задумал больше двух лет назад, назвав ее "Сталин был. Сталин будет?". Но посвящена она вовсе не Иосифу Сталину", - рассказывает Сергей Титлинов.

"Мы видим, как по телевизору идут различные обсуждения, ток-шоу, посвященные личности Сталина, истории советского времени того периода. Это довольно, скажем так, дискуссионные обсуждения. Поговорили - разошлись, но что осталось? Я решил запечатлеть то, что в нашем обществе, в нашем народе происходит: кто за Сталина, кто против. Я показал две линии нашей оценки его личности", - поясняет автор.

Экспозиция состоит из 11 элементов, каждый из которых является продолжением предыдущих. Правая линия скульптур отражает негативное восприятие Сталина в обществе и сопровождается табличками "за раскулачивание", "за культ личности", "за пакт Молотова - Риббентропа", "за ГУЛАГ". Левая часть отражает положительное восприятие Сталина и сопровождается надписями "за индустриализацию", "за Ялту", "за Победу", "за Великий Советский Союз". Пятыми и заключительными в линиях являются практически целая скульптура Сталина и практически до основания разрушенный монумент с одинаковыми подписями - "за всё".

"Мне кажется, что чем больше кто-то возвеличивает личность Сталина или чем больше кто-то её уничижает, тем более объемней, выпуклей он остаётся в нашей истории. По сути дела, он для этих людей необходим. В любом случае Сталин нас и объединяет, если вы посмотрите на эту инсталляцию, то эти два луча сходятся к Сталину, но может быть и обратный процесс - от Сталина эти два луча расходятся", - говорит автор.

По замыслу художника, мы сами либо заново строим образ вождя, либо уничтожаем его.

В ростовой фигуре видны жесткие контуры монументальной шинели - признака той эпохи. От генералиссимуса, как отмечает автор, здесь только голова.

"Шинель - это образ эпохи. Шинель на центральной фигуре состоит из стальных листов, это как латы, как стальной скафандр. Человек внутри стального скафандра чувствует себя скованно, не может делать движений, каких бы хотел. А еще есть следы от пут, он еще и перетянут. Я убежден, что Сталин, какой бы он ни был, вынужден был действовать сообразно внешним обстоятельствам, сообразно внутренним обстоятельствам. Безусловно, нужен контекст времени, эпохи", - поясняет автор.

Титлинов подчеркивает, что он только задает вопрос и не отражает свою позицию в инсталляции, а выводы призывает делать зрителей.

"В моем представлении положительного-то было больше, если бы было больше отрицательного, то не было бы такой дискуссии. Мне кажется, что мы, россияне, относимся к нашей истории крайне уничижительно. У нас нет ни одного руководителя, неважно – современной России, Советского союза, Российской Империи или Руси, признаваемого всеми. Почему Сталин – наиболее дискуссионная фигура? Потому что живы потомки всех тех, кто был репрессирован, и всех тех, кто трудился на благо Родины с воодушевлением и огромным колоссальным энтузиазмом, – говорит художник. – Представим, если бы были живы близкие потомки людей, проживавших во времена Петра I, то всё было бы то же самое – для кого-то он бы вырастал в массивную фигуру, а для кого-то он исчезал. Всё то же самое".

Для посетителей экспозиция будет работать всего четыре дня, с 15 по 18 июня в Доме архитектора, с 10.00 до 18.00, вход свободный.