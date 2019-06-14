В Курганской области опекунша била и держала на холоде несовершеннолетнюю девочку

46-летняя жительница Щучье была опекуншей девочки 2001 года рождения и издевалась над ней.

Обвиняемая не раз причиняла девочке телесные повреждения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Однажды, в 2016 году женщина не пускала девочку домой - около двух часов она провела в холодных сенях.

"После очередного избиения девочка ушла из дома. В ходе следствия она из приемной семьи изъята и передана в другую приемную семью", - добавили в СК.

Уголовное дело передано в суд.